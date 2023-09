Centro Fashion inicia hoje bazar com descontos de até 70%

O Centro Fashion Fortaleza realiza, de hoje (2) até o dia 9 de setembro, a 10ª edição do seu bazar, ofertando peças de vestuário e acessórios com desconto de até 70%.

Mais de 4 mil pontos comerciais participarão da ação., que ocorrerá durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, das 9h às 19h, inclusive no domingo (3), das 9h às 16h; e no feriado de 7 de setembro (quinta-feira), das 9h às 19h.

“Nosso bazar é um sucesso de público e vendas. O faturamento é comparado a grandes datas do comércio, como Dia dos Namorados e Dia das Mães, por exemplo”, destaca André Vajas, superintendente do empreendimento.