Centro Fashion anuncia novo superintendente

O Centro Fashion Fortaleza anunciou seu novo superintendente. Trata-se de Charles Santiago, executivo com 25 anos de experiência no segmento de shopping centers.

“Conseguimos uma maturidade de mercado muito cedo e hoje somos um dos maiores do País. Em 2023, passamos por um retrofit e rebranding”, afirma André Pontes, diretor do Centro Fashion.

Santiago passou por quatro projetos greenfield (shoppings construídos do zero), e atuou como superintendente no Partage Norte Shopping.

