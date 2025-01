Cenários do Varejo 2025, promovido pela CDL, já tem data marcada

O tradicional evento Cenários do Varejo, promovido pela CDL Fortaleza, já tem data para sua edição de 2025.

Neste ano, o evento será realizado no dia 3 de abril e discutirá, como de costume, as tendências do varejo global e suas implicações para o mercado cearense.

Conduzido por Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza, o Cenários do Varejo contará com grandes especialistas do setor. A programação completa será divulgada em breve.