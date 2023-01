Ceará lidera crescimento de fusões e aquisições de empresas no Nordeste

O Ceará foi o estado nordestino com o maior número de novas fusões e aquisições de empresas registrado em 2022 no comparativo com 2021.

Enquanto na média do Nordeste as transações caíram de 98 para 88 neste intervalo, no Ceará registrou-se aumento de 13 para 20 operações, crescimento de quase 54%. Os dados são da consultoria KPMG, em pesquisa realizada com companhias de 43 setores da economia nacional.

No Nordeste, a queda foi 10,2% na comparação com 2021. O número das operações na região corresponde a 5,09% do total de 1.728 transações realizadas no Brasil em 2022. São Paulo lidera nacionalmente, com 1109 transações, atingindo 64% do total nacional.

Número de fusões e aquisições no Nordeste

Bahia: 23

Ceará: 20

Pernambuco: 17

Paraíba: 12

Rio Grande do Norte: 8

Sergipe: 4

Piauí: 2

Alagoas: 1

Maranhão: 1

“Os números regionais de fusões e aquisições evidenciam que o Nordeste obteve queda em seu espaço nos negócios nacionais. O resultado das operações desse tipo entre um ano e outro mostra a performance desses Estados e indica um cuidado que é preciso ter para o fortalecimento da economia e dos negócios na região”, afirma Paulo Ferezin, sócio de Mercados Regionais da KPMG no Brasil.

A pesquisa da KPMG revelou ainda que o Brasil registrou 1.728 fusões e aquisições em 2022, uma queda de 12% na comparação com 2021, o melhor ano da série histórica, quando foram registradas 1.963 transações.

Os setores que mais se destacaram em 2022 foram os seguintes: Empresas de Internet (640 transações), Tecnologia da Informação (268), Serviços para Empresas (102), Instituições Financeiras (99), Telecomunicações e Mídia (61), Companhias de Energia (54) e Educação (53).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil