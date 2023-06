Ceará é o último mercado que falta para a loja Havan no Nordeste

Uma das gigantes nacionais do varejo, a Havan, fundada nos anos 1980 em Santa Catarina, vem expandindo seu território de atuação pelo Nordeste nos últimos anos. No entanto, há ainda um estado restante a desbravar: o Ceará.

A empresa do bilionário Luciano Hang já tem lojas físicas em 8 estados da região e em 24 unidades da Federação, mas ainda não adentrou o mercado cearense, mesmo este sendo um dos mais pujantes do Nordeste - com Fortaleza se firmando como a maior potência econômica entre as capitais da região, além de cidades dinâmicas na Região Metropolitana, como Eusébio e Caucaia, e no interior, como Juazeiro do Norte e Sobral.

Em 2020, Hang visitou o Ceará, sondando possíveis destinos para as lojas, em Juazeiro do Norte e Fortaleza. Em mais de uma ocasião, manifestou interesse em estrear no Estado, e chegou a dizer, no ano passado, em meio à campanha eleitoral, que a capital cearense terá uma loja da Havan. Contudo, desde então, não houve atualizações.

Então, o que explica a demora da varejista em avançar sobre o comércio do Ceará?

Reservadamente, fontes do comércio local consultadas por esta Coluna projetam que, cedo ou tarde, a companhia chegará, trazendo a tradicional estátua da liberdade, marca registrada das lojas.

Mercado local

Mas a hesitação, dizem os especialistas, deve-se, provavelmente, ao fato de o mercado cearense ser extremamente competitivo, colecionando, além dos poderosos players nacionais, as forças locais que conhecem muito bem as particularidades do setor e o perfil dos consumidores cearenses.

“Chegar aqui não é fácil. É preciso estudar bem o contexto e até a questão imobiliária. São muitos agentes bem-sucedidos concorrendo. Então, acredito que eles devam estar calculando com muita cautela, mas, fatalmente, isso deverá acontecer (a entrada no Ceará), pois não dá para ficar de fora do mercado cearense”, comenta um empresário do setor varejista.

Outro experiente executivo do comércio avalia que a eventual vinda da Havan não deve tardar, considerando que a companhia vem se espalhando por estados vizinhos. “Já há algum tempo, circulam rumores, mas nada concreto por enquanto. O mercado local sempre fica atento”, diz.

Acionada por esta Coluna, a Havan não respondeu aos questionamentos sobre as pretensões em relação ao mercado do Ceará até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

A Havan possui nove lojas no Nordeste, espalhadas por oito estados. A varejista tem presença maciça no Sul e Sudeste.

As lojas físicas vendem itens de vestuário, cama, mesa, banho, utensílios de casa, eletrodomésticos, brinquedos, etc.

O fundador, Luciano Hang, tem uma fortuna estimada de US$ 3,4 bilhões, sendo uma das mil pessoas mais ricas do mundo, segundo a Forbes.

Lojas Havan no Nordeste

Alagoas (Maceió)

Bahia (Vitória da Conquista e Barreiras)

Maranhão (São Luís)

Paraíba (João Pessoa)

Pernambuco (Petrolina)

Piauí (Teresina)

Rio Grande do Norte (Natal)

Sergipe (Aracaju)

