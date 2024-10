Ceará Credi ultrapassa R$ 200 milhões em empréstimos e anuncia mais R$ 77 mi

O programa de microcrédito Ceará Credi superou a marca de R$ 200 milhões em créditos contratados, neste mês de outubro. O valor foi destinado a cerca de 83 mil pequenos empreendedores.

Segundo o secretário do Trabalho em exercício, Renan Ridley, o Governo vai liberar mais R$ 77 milhões para expandir os desembolsos, por meio do Fundo de Investimento de Microcrédito Produtivo do Ceará (FIMPC).

O novo investimento será destinado ao financiamento de mais de 29 mil empreendedores. As mulheres chefes de família estão entre os alvos prioritários.

“Do total de empréstimos durante todo o programa, cerca de 70% foram destinados a mulheres. Destas, 46 mil são chefes de família. Se olharmos somente para o ano de 2024, o recorte sobe para 76%”, reforça a diretora de Economia Popular e Solidária da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Silvana Parente, que coordena a operacionalização do programa.

