CE terá R$ 22 bilhões em novos parques eólicos e solares para abastecer data centers

O Ceará vai receber R$ 22 bilhões em investimentos para novos parques eólicos e solares, que serão instalados em diversas áreas do Estado.

Os projetos, a serem desenvolvidos pela Casa dos Ventos, serão voltados para abastecer os novos data centers do Pecém, que demandarão grande intensidade energética.

Segundo Fábio Feijó, presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará), para a liberação dos data centers, foi firmada uma exigência de construção de novos complexos de energias renováveis.

"O cuidado que o governador teve foi não usar a energia que já existe e sim criar energia nova para suprir o consumo desses equipamentos. Se não fosse assim, iria consumir esse estoque de energia e provavelmente ia encarecer a energia", comenta.

Ele detalha que as usinas serão construídas em locais como o sertão do Ceará e na Ibiapaba, por exemplo. "Com isso, a gente está interiorizando a riqueza", diz.

Grandes empreendimentos eólicos e solares costumam gerar milhares de empregos durante a construção, e essa mão de obra é normalmente absorvida na própria região. Já no pós-construção, a quantidade de empregos gerados é significativamente menor.

Impulso à eólica em meio à crise

Os investimentos chegarão em um momento delicado para o setor eólico, que enfrenta a maior crise desde o início das operações no Brasil, com escassez de projetos e empresas entrando em Recuperação Judicial.

"É um incentivo gigantesco. Uma possibilidade de resgatar, de forma orgânica, o mercado de eólicas no Ceará", analisa Feijó.