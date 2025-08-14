Carmais entrega carro de número 150 mil da BYD no Brasil

O Grupo Carmais, maior varejista da marca BYD no Ceará, celebrou, nessa quarta-feira (13), a entrega simbólica do carro de número 150 mil da montadora chinesa no Brasil. O evento foi realizado na unidade da Av. Rogaciano Leite.

Com 5 lojas no Ceará, além de unidades em Teresina, Natal e Mossoró, o conglomerado do segmento automotivo já vendeu mais de 8 mil unidades de modelos da BYD. Destes, mais de 4 mil foram faturados nas concessionárias cearenses. A procura pelos veículos da marca cresce em ritmo acelerado.