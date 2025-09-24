Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Busca por seguro de motos no Ceará cresce em 2025, diz Serasa

Quase um terço dos proprietários de motocicletas no Ceará ganham até 1 salário mínimo

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:10)
Victor Ximenes

O mercado de seguros de motocicletas no Ceará está crescendo em ritmo mais acelerado que o de carros. É o que mostra estudo inédito realizado pela Serasa.

Dados referentes a agosto de 2025 apontam uma alta de 7,4% nas cotações para seguros de motos, enquanto o de automóveis assinalou 1,7%.

Inadimplência

O nível de inadimplência é semelhante nos dois segmentos. Entre os cearenses, 23% dos contratantes de seguros para motos estão com pagamentos atrasados. No caso dos donos de carros, o percentual é de 20%.

Segundo a pesquisa, 60% das motocicletas cotadas no Estado valem de R$ 20 mil a R$ 35 mil, e 37% têm preço de R$ 10 mil a R$ 20 mil.

A renda mais comum dos compradores de motos é de até um salário mínimo (30,1%), seguida pela faixa de até R$ 3.016 (25%).

