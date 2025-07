Busca por crédito empresarial cresce 11% no Ceará

A demanda por crédito entre empresas brasileiras registrou aumento de 16,4% em maio de 2025, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo dados do Serasa Experian. No Ceará, o avanço foi de 11,4%, alinhado à média nacional.

Desde janeiro, o estado já apresentou variações mensais de 17,6% e 0,8%, demonstrando oscilação na busca por financiamento ao longo do ano.

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) concentraram o maior crescimento na procura por crédito, com alta de 16,7%, seguidas pelas médias empresas (6,9%) e grandes companhias (2,9%). No recorte por setores, o grupo “Demais” — que engloba agronegócio, setor financeiro e terceiro setor — registrou o maior salto, de 28,7%. Serviços, Indústria e Comércio também avançaram, todos com crescimento em torno de 12% a 20%.

Apesar da expansão, o cenário exige atenção, segundo o advogado Abimael Carvalho, diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB/CE. Para ele, o crescimento da demanda por crédito revela a fragilidade financeira das MPEs.

“A necessidade do crédito é mais forte do que o custo, muito embora provoque um agravamento da crise de endividamento [...] e as conduza a um sufocamento que acarreta, em curto ou médio prazo, em uma busca por Recuperação Judicial ou mesmo a falência”.