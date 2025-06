BubbleDeck: Construção com esferas sustentáveis é usada pela 1ª vez no Ceará Projeto de engenharia do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz aplica tecnologia pioneira

Escrito por Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br 05 de Junho de 2025 - 08:13 (Atualizado às 08:17)