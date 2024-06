Bob's mira expansão no Ceará com 5 novas lojas e 150 empregos

A rede de fast food Bob’s projeta abrir mais cinco lojas no Ceará ainda em 2024, em um plano de expansão que deve gerar 150 empregos diretos.

O foco da marca é chegar a médias e pequenas cidades cearenses com potencial de mercado, cuja população seja a partir de 80 mil habitantes.

Cidades no radar

As cidades de Tianguá, Pacatuba, Aracati, Aquiraz, Iguatu, Crato, Sobral, Maracanaú, Caucaia, Juazeiro do Norte e a capital Fortaleza estão no radar da rede.

“O Ceará está entre as três principais economias do Nordeste, com um crescimento consistente nos últimos anos. Tanto a capital, Fortaleza, como o interior estão repletos de oportunidades para investidores e empreendedores”, afirma Fabiano Lima, diretor de expansão do Bob’s.

Em todo o País, a rede possui mais de 1.000 pontos de venda.