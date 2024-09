BNB libera R$ 65 milhões para energia solar residencial; saiba como financiar

O Banco do Nordeste anunciou a disponibilização de R$ 65 milhões para financiamento de equipamentos voltados à geração de energia solar em residências, com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Desse montante, R$ 10 milhões são destinadas exclusivamente para o Ceará.

Os interessados podem procurar as agências ou canais eletrônicos da instituição.

De acordo com Vagner Mota, superintendente de Supervisão da Rede de Agências do Banco do Nordeste, a demanda pelos recursos tem sido expressiva, impulsionada pelas condições atrativas, como taxas de juros competitivas e a possibilidade de significativa redução nos custos com energia elétrica.

"Entre janeiro e agosto de 2024, o Banco do Nordeste já financiou mais de R$ 107 milhões, beneficiando mais de quatro mil famílias", afirmou Mota.

Financiamento em até 8 anos

Os financiamentos incluem carência de até seis meses e parcelamento em até oito anos para pessoas físicas. O banco financia até 100% do valor dos equipamentos.

"Esse prazo permite ao cliente maior tempo para amortizar o investimento, e a carência auxilia no planejamento financeiro familiar. Além disso, o valor das parcelas costuma ser inferior ao custo da conta de energia elétrica", completou o superintendente.