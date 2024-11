Beach Park promove Jornada sustentável com atividades em Aquiraz e Crateús

O Beach Park promoverá, de 4 a 8 de novembro, a quarta edição da Jornada Sustentável, evento com ações e debates entre empresas, comunidade e especialistas ambientais. Neste ano, o evento traz como tema "Reabilitar, Refaunar e Conservar – Ações do presente para o futuro".

A programação inclui atividades na Reserva Natural Serra das Almas, localizada em Crateús e considerada a maior Reserva Particular do Patrimônio Natural do Ceará e a realização de painéis e troca de experiências entre empresas e ONGs no Espaço Azul do Mar, no Beach Park, entre outras ações.

Entre os palestrantes estão nomes como Vanessa Kanaa, do Instituto Fauna Brasil, Fábio Nunes, da ONG Aquasis e responsável pelo projeto Cara Suja, e Neiva Guedes, do Instituto Arara Azul, entre outros.

"A Jornada Sustentável é uma oportunidade de inspirar mudanças reais. A sustentabilidade é possível e acessível para todos, e juntos podemos construir um futuro mais verde e próspero", enfatiza Raíssa Bissol, gerente de Sustentabilidade do Beach Park. O evento é restrito para convidados.