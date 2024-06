Banco Mercantil abre 1ª agência no Ceará, com foco em clientes acima de 50 anos

Fundado em Minas Gerais, o Banco Mercantil, instituição financeira com foco no público 50+, está expandindo seus pontos de atendimento no Norte e Nordeste.

Serão sete novas agências no mês de junho e mais quatro em julho. Uma dessas unidades será aberta em Fortaleza, no Centro, no dia 24 deste mês.

Há também inaugurações previstas para Aracaju, Teresina, São Luís, Recife, Salvador e Belém.

A instituição possui uma rede com quase 300 pontos de atendimento distribuídos em 240 cidades, em seis estados do país. Com a expansão, o número de estados chegará a 16.

