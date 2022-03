Banco leiloa imóveis no Ceará a partir de R$ 80 mil nesta semana; veja opções

O Santander vai leiloar nesta semana 122 propriedades em todo o Brasil, com descontos que chegam a 68%. No Ceará, serão ofertados quatro imóveis. O leilão online ocorre no dia 26 de março, às 14h. Os arremates devem ser realizados na modalidade online pela loja da Sold Leilões no Superbid Marketplace.

Entre as opções estão casas, apartamentos, prédios, galpões e terrenos localizados em 12 estados: Bahia (4), Ceará (4), Goiás (3), Mato Grosso (4), Minas Gerais (18), Paraná (8), Paraíba (6), Pernambuco (10), Rio de Janeiro (24), Rio Grande do Sul (13), Sergipe (1) e São Paulo (27).

Os imóveis têm lances iniciais de R$ 30 mil (63% abaixo do valor de avaliação), caso de uma residência com 150 m² de área em Santa Cruz do Capibaribe (PE), e vão até R$ 2 milhões (49% abaixo), em uma casa com 560 m² de área total, em Barueri (SP). O desconto médio dos imóveis do feirão é de 49%.

Segundo os organizadores, todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão. Serão oferecidas facilidades de pagamento. Para os residenciais, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses; já os lotes e terrenos devem ser adquiridos à vista.

Confira alguns lotes disponíveis

Apto de 143 m² em Fortaleza

Bairro: Cidade 2000

Encerra em: 26 de março às 15h53

Lance inicial: R$ 270.000

Link do imóvel

Apto de 80 m² na cidade de Fortaleza

Bairro: Messejana

Encerra em: 26 de março às 15h55

Lance inicial: R$ 81.585

Link do imóvel

Casa de 180 m² em Eusébio

Encerra em: 26 de março às 15h56

Lance inicial: R$ 115.395

Link do imóvel

Mais informações e acesso ao edital do leilão podem ser consultadas no site oficial.