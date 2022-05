Banco do Nordeste ganha prêmio internacional por financiamento estudantil

O programa para financiamento estudantil FNE P-Fies do Banco do Nordeste (BNB) foi eleito pela Associação Latino-americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (Alide) como a melhor prática de desenvolvimento na categoria "produtos financeiros".

O Prêmio Alide será entregue no próximo dia 20, no Peru, em reconhecimento à metodologia e aos resultados apresentados pelo Banco no acesso de estudantes à formação profissional.

O presidente do BNB, José Gomes da Costa, diz que a honraria reconhece o esforço que vem sendo implantado para aumentar o acesso de jovens à formação superior.

"Nos quatro primeiros meses de 2022, já aplicamos R$ 11 milhões no P-Fies. Isso é metade de tudo foi realizado em 2021. Nós sabemos que a educação transforma a realidade social e reduz as desigualdades", afirma.