Banco do Brasil vende imóveis com até 75% de desconto; veja opções no Ceará

Ao longo do mês de fevereiro, o Banco do Brasil dispõe para venda direta ou leilão 3,2 mil imóveis, com valores de R$ 10,9 mil a R$ 24,8 milhões. No Ceará, há moradias de R$ 27,4 mil a R$ 138,4 mil. Segundo a instituição, os descontos chegam a 75%.

Dentre as opções, está uma casa de 132 metros quadrados, com 60% de abatimento, saindo por R$ 42 mil, em Horizonte, no Interior do Estado. Há, também, imóveis nos municípios cearenses de Quixeramobim e Barro.

No Nordeste, a maioria das ofertas é para o Piauí e Alagoas. Para conferir os detalhes, acesse https://seuimovelbb.com.br/ e filtre por localização, valor ou tipo de imóvel (casa, apartamento, lotes etc).