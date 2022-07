Banco do Brasil oferta imóveis com desconto de até 64% no Ceará

O Banco do Brasil está com ofertas especiais de imóveis neste mês de julho. Em todo o Brasil, são mais de 3 mil casas, apartamentos e lotes com descontos.

No Ceará, também há propriedades disponíveis, com abatimento de até 64% em relação ao valor original de avaliação. Os imóveis à venda estão nos seguintes municípios:

Pacajus

Horizonte

Penaforte

Barro

Quixeramobim

O maior deságio é para uma casa localizada no município de Penaforte, que está à venda por R$ 31,5 mil, muito abaixo do valor inicial de R$ 88 mil.

Para conferir as demais oportunidades, acesse o site, onde podem ser conferidas informações mais detalhadas, como o endereço de cada propriedade, quantidade de quartos, tamanho da área, etc. É possível ainda filtrar a busca por outras localidades.

O processo de compra pode ser feito inteiramente online.