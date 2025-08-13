Autoescolas do Ceará criticam proposta do Governo e dizem gerar 5 mil empregos

O segmento de autoescolas do Ceará reagiu à proposta do Governo Federal de acabar com a obrigatoriedade de aulas práticas e teóricas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida, que pode gerar uma redução de até 80% nos custos para os novos motoristas, é classificada como"precipitada" pelas empresas.

"Carece de embasamento técnico e ignora o papel da formação de condutores na segurança viária", diz Eliardo Martins, presidente do sindicato das autoescolas do Ceará.

Segundo a entidade, essas empresas geram 5 mil empregos no Estado, com mais de 350 negócios ativos.

Estudo divulgado pelo Governo para embasar a proposta mostra que no Ceará, o custo médio para tirar a CNH na categoria AB é de pouco mais de R$ 3 mil. Desse valor, em torno de R$ 2 mil são destinados às autoescolas. "Esse valor é utilizado para custear folha de pagamento, manutenção da estrutura física, pagamento de impostos, gastos com veículos e combustível, além da formação e atualização de instrutores", diz a entidade.

Ranking do custo médio da CNH no Nordeste

Bahia: R$ 4.120,75 Pernambuco: R$ 3.416,44 Sergipe: R$ 3.049,97 Ceará: R$ 3.020,97 Maranhão: R$ 2.858,01 Rio Grande do Norte: R$ 2.806,00 Piauí: R$ 2.401,00 Alagoas: R$ 2.069,14 Paraíba: R$ 1.950,40

O projeto do Ministério dos Transportes ainda está em construção pelo Governo. Não há prazo para a formalização da medida, mas, em linhas gerais, a proposta foi bem recebida pelo público geral. A não obrigatoriedade das aulas em autoescolas tem referência de países como Estados Unidos, Argentina e Japão.

Para Martins, no entanto, o projeto é perigoso. “Formar condutores é salvar vidas. O trânsito brasileiro mata mais de 30 mil pessoas por ano, e boa parte dessas tragédias poderia ser evitada com mais formação, mais consciência e mais respeito às regras”, afirma.