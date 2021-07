Assessoria de investimentos da XP mira expansão no Ceará

Após fusão com a Start Investimentos, a VLG Investimentos mira expandir a atuação no Ceará e chegar a Juazeiro do Norte e Sobral ainda em 2021. A empresa, uma das maiores assessorias da XP no País, possui uma carteira de quase R$ 2,5 bilhões e 2.700 clientes.

O início das operações no Ceará deu-se em março deste ano. O head de operações no Nordeste, Henrique Zimmermann, projeta um crescimento de 100% de AuM (ativos sob gestão) em 2021 com a expansão para o Estado, o que consolida a VLG como a maior assessoria da capital cearense.

No Ceará, estão no radar da empresa os clientes de R$ 100 mil a R$ 30 milhões.

Vagas

A companhia ainda está estruturando as praças de Juazeiro e Sobral e, inclusive, está em busca de profissionais para integrar os escritórios. Interessados devem se inscrever neste link.

Louise Porto Freire, head Ceará da VLG, afirma que o projeto de abertura para o interior foi motivado por demanda da clientela.

"Através de indicações, começamos a ir a algumas cidades fazendo atendimento de forma pontual, o que cresceu a carteira de clientes e hoje justifica termos este escritório para o atendimento mais próximo. Estamos em fase de seleção de profissionais para essas regiões e identificamos muito potencial para atuarmos", diz.