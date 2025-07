As 10 cidades campeãs da carteira assinada no Ceará em maio

Municípios de diferentes regiões do Estado se destacaram na geração de emprego no mês de maio, último período de divulgação do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O Top 10 é ocupado predominantemente por cidades do interior, em um movimento atípico - usualmente, as cidades da RMF dominam a lista.

Fortaleza lidera o ranking com 3,3 mil postos criados com carteira assinada no quinto mês do ano, resultado de 30,8 mil admissões registradas e 27,5 mil desligamentos. Esse foi o segundo melhor resultado do Nordeste, abaixo apenas de Recife (4,1 mil).

Em seguida, aparecem outras grandes cidades: Caucaia e Juazeiro do Norte.

Indústria e logística em alta

Na quarta posição, chama atenção Itaitinga, que possui uma população bem menor que as três primeiras. Em maio, a cidade gerou 256 empregos com carteira assinada, bastante próximo do atingido por Caucaia e Juazeiro. A economia do Município vem crescendo em ritmo acelerado com a instalação de indústrias e Centros de Distribuição de grandes empresas nacionais e estrangeiras.

Fechando o Top 5, está Quixeramobim, com 210 empregos gerados no período.

Cidades que mais geraram empregos (Maio-2025)

1) Fortaleza: 3.327

2) Caucaia: 279

3) Juazeiro do Norte: 271

4) Itaitinga: 256

5) Quixeramobim: 210

6) Iguatu: 149

7) Canindé: 148

8) Horizonte: 127

9) Crato: 124

10) Tianguá: 113