Após recuperação judicial, Gol confirma voos de Juazeiro do Norte para Brasília

A Gol iniciará a operação dos voos diretos de Juazeiro do Norte para Brasília no dia 12 de fevereiro. A companhia, que entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, na semana passada, confirmou que as novas frequências estão mantidas mesmo diante desse cenário.

"A oferta está confirmada a partir do dia 12 de Fevereiro. A partir dessa data, serão 4 frequências semanais, de segunda a domingo, de ida e volta entre o aeroporto da cidade do Cariri e o aeroporto internacional da capital federal, em horários planejados para suprir, nos dois sentidos, as demandas nos períodos da manhã e noite", disse a companhia, em nota.

O voo direto para Brasília é uma demanda antiga de empresários e políticos de Juazeiro do Norte. As vendas foram iniciadas em outubro de 2023.