Após erro, proprietários de transporte escolar deverão pagar IPVA em julho

Após serem dispensados, por um erro técnico, do IPVA 2022 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), os proprietários de veículos de transporte escolar deverão pagar o imposto no mês de julho, informou a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz–CE).

Conforme a pasta, uma falha no sistema do IPVA isentou, indevidamente, essa categoria. Esses veículos foram desobrigados de pagar o imposto no ano passado, conforme previsto na Lei 17.352/2020, mas o benefício não valeria para 2022.

"Diante disso, a Sefaz prorrogou o prazo para o pagamento do tributo, que pode ser realizado em cota única ou em até cinco parcelas mensais e sucessivas, nos mesmos moldes aplicados à cobrança habitual do IPVA", detalhou a secretaria.

Datas de pagamento

Assim, os vencimentos para transportes escolares serão nas seguintes datas:

1ª parcela ou cota única: 11 de julho

2ª parcela: 10 de agosto

3º parcela: 12 de setembro

4ª parcela: 10 de outubro

5ª parcela: 10 de novembro

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE)