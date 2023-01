Após deixar Pecém, Danilo Serpa assume presidência da Adece

A Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) no Governo Elmano será comandada por Danilo Serpa, ex-presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, apurou esta Coluna.

A informação, antecipada pela coluna, foi depois confirmada nesta quarta-feira (4) pelo governador Elmano Freitas.

Gestão elogiada

Serpa teve gestão elogiada no Pecém, onde colecionou êxitos, como a concepção do hub de hidrogênio verde e o crescimento acelerado do porto, que ultrapassou Suape, em Pernambuco. Ele deu lugar a Hugo Figueiredo.

Na Adece, Serpa substituirá Francisco Rabelo.

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Danilo Serpa é também e pós-graduado em Gestão Pública. Ele esteve à frente do Complexo do Pecém de 2015 a 2022. Antes disso, foi secretário de Relações Institucionais.

Entre 2012 e 2014, exerceu o cargo de chefe de gabinete do Governo do Ceará e de 2007 a 2010 foi chefe da representação do Governo do Ceará em Brasília, atuando junto aos Ministérios e Congresso Nacional nos projetos e convênios de interesse do Estado.

