Igor Lucena é o novo presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-CE)

O Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) passa a ser presidido pelo economista e empresário Igor Lucena, eleito nesta terça-feira (3) para o biênio 2023-2024. Ele sucede Silvana Parente, que estava até então sob a chefia da entidade.

"É com muito orgulho que assumo a presidência do Conselho. Vamos contribuir com o debate das políticas econômicas e de desenvolvimento. Podem ter certeza que vou valorizar a profissão e mostrar que os economistas estão cada vez mais inseridos na sociedade", destaca Lucena.

A vice-presidência ficará com Davi Azim Filho. Os demais integrantes do Conselho ainda serão divulgados.

