Após articulação, Câmara retira taxa contra energia solar

A MP 1304, que altera regras do setor elétrico, foi aprovada sem a taxa adicional de R$ 20 por 100 kWh para pequenos produtores de energia solar.

O texto do relator, Eduardo Braga (MDB-AM), previa a criação desse jabuti, mas, após forte pressão de empresários do setor, inclusive do Ceará, o trecho foi suprimido da versão final. Braga chegou a afirmar que a microgeração (na qual a energia é gerada em telhados de residências e pequenos comércios) estava "arrombando" o setor elétrico.

Com a retirada do jabuti, as regras para esse segmento permanecem iguais. Cearenses que articularam a mudança no texto comemoraram.

"Estávamos muito aflitos pelo setor e principalmente pelos milhares de empregos gerados no Ceará. Nosso setor segue muito forte", afirmou Lucas Melo, presidente da Frente Cearense de Geração Distribuída.

Parlamentares de direita e esquerda atuaram

Segundo Melo, parlamentares cearenses de diferentes partidos e espectros políticos compraram a briga e atuaram nos bastidores para defender a energia solar. Entre os nomes citados da bancada do Ceará, estão os senadores Cid Gomes e Eduardo Girão e os deputados federais Danilo Forte, André Fernandes, Domingos Neto e Dayany Bittencourt, além dos deputados estaduais Romeu Aldigueri (presidente da Alece), Bruno Pedrosa, Renato Roseno e Alcides Fernandes.