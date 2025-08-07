Amilcar Silveira assume cadeira estratégica na maior entidade do agro nacional

O cearense Amílcar Silveira, presidente da Faec, Federação que representa o agro cearense, assumirá um posto na diretoria da CNA (Confederação Nacional da Agricultura), maior entidade do setor no País.

Amílcar ocupará uma das vice-presidências da Confederação e será um dos dois únicos nordestinos na alta cúpula.

O convite partiu do presidente da CNA, João Martins, que encabeça chapa única para reeleição na CNA visando ao quadriênio 2026-2029.

Ceará ganha relevância

Considerando que, em âmbito nacional, o Ceará não está entre os grandes polos do agro, a indicação mostra que o Estado vem ganhando relevância e conseguindo furar a bolha.

"Minha ideia é fazer um planejamento estratégico. Precisamos abrir mercados e desenvolver de forma robusta o nosso agro", comenta Amílcar sobre seu papel na CNA.

Parte dessa façanha se deve ao trabalho de Amílcar, que em pouco mais de 3 anos conseguiu colocar a agropecuária cearense em prateleiras elevadas.

Com perfil resolutivo e pragmático, o quixadaense é a mente por trás da ampliação da PEC Nordeste, que hoje é o maior evento fechado do agro brasileiro. Além disso, ele vem empoderando o setor perante stakeholders relevantes da política e do empresariado.