Ambiental Ceará fechará 2024 com 100% do consumo energético oriundo de fontes renováveis

Empresa parceira da Cagece na PPP do esgotamento sanitário, a Ambiental Ceará deve fechar o ano de 2024 com 100% de energia obtida a partir de fontes renováveis.

Segundo a companhia, a matriz eólica atenderá 75% do consumo, por meio de contratos no Mercado Livre de Energia. Já a fonte solar responderá por 25% da eletricidade consumida pela operação, alimentada por energia produzida em usinas fotovoltaicas instaladas em Cascavel e Beberibe, no Ceará, em modelo de Geração Distribuída.

A energia é um dos principais insumos utilizados nas operações da empresa.

Atualmente, 98% da energia consumida nas unidades da Aegea provém de fontes renováveis.



Em 2022, a Companhia assumiu como meta a redução de 15% do consumo específico de energia, medido em kWh/m³, até 2030, atrelada a emissão de um Sustainability-Linked Bonds (SLB).