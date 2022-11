Aluguel em Fortaleza tem primeira queda do ano; veja preços nos bairros

Pela primeira vez em 2022, o valor médio do aluguel em Fortaleza apresentou deflação. Em outubro, os preços caíram 0,97%, conforme dados do monitoramento mensal realizado pelo Fipe/Zap, com base em mais de 3 mil anúncios imobiliários na Capital.

Ainda assim, no acumulado do ano (10 primeiros meses), houve aumento de 22% nos aluguéis. O metro quadrado médio de aluguel residencial na cidade sai por R$ 23,22, o que significa que um apartamento de 50 m² custa R$ 1.150, na média.

Por óbvio, esses valores variam consideravelmente entre as diversas regiões de Fortaleza. No Meireles, tradicionalmente o local mais caro, o aluguel sai por R$ 33,6/metro quadrado. Essa cifra representa mais que o dobro do valor apurado em São João do Tauape (R$ 14,3), outro bairro que consta na pesquisa.

Entre as capitais, apenas Fortaleza e Salvador apresentaram quedas nos preços em outubro. Na média nacional, os aluguéis subiram 0,87%.

Quanto custa o aluguel nos bairros de Fortaleza

MEIRELES: R$ 33,6 /m²

MUCURIPE: R$ 32,7 /m²

COCÓ: R$ 24,9 /m²

CENTRO: R$ 21,5 /m²

ALDEOTA: R$ 20,6 /m²

PAPICU: R$ 19,0 /m²

FÁTIMA: R$ 17,7 /m²

JOAQUIM TÁVORA: R$ 15,5 /m²

DIONÍSIO TORRES: R$ 15,2 /m²

SÃO JOÃO DO TAUAPE: R$ 14,3 /m²

Esses são os bairros considerados mais representativos na pesquisa, ou seja, possuem uma quantidade maior de anúncios de aluguel.

