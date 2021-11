Alívio no bolso: veja lista de alimentos que devem ficar mais baratos até o fim de 2021

Em meio aos implacáveis efeitos da inflação, os consumidores, enfim, deverão sentir um pequeno alívio nos preços dos alimentos em breve.

A melhora no quadro de chuvas no Centro-Oeste e Sudeste já reflete em preços mais baixos, como aponta o Índice de Preços ao Produtor Amplo, do Ibre/FGV.

O indicador inflacionário mostra que o top 5 de itens que mais baratearam em outubro foram alimentos essenciais da mesa dos brasileiros, com destaque para carne bovina (7,7% de queda), feijão (-4,7%) e milho (-4,4%).

No Ceará, o cenário é semelhante, de acordo com Odálio Girão, analista de mercado da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa).

"Já vemos sinais de que essa queda está chegando aqui, principalmente para os feijões e carnes. É um alento muito importante neste fim de ano", comenta.

Confira a lista de alimentos que devem ficar mais baratos

Feijão carioca

Feijão branco

Feijão preto

Feijão de corda

Carne bovina

Carne suína

Frango

Ovo

Leite

Manteiga

No caso das carnes, cujos preços dispararam em 2021, a redução prevista é de até 4,5% (bovinos e suínos). A queda nos custos de insumos utilizados na agropecuária, de acordo com Odálio, é o principal fator para o recuo nos preços na reta final deste ano.

Foto: Shutterstock

No caso das aves, a redução chega a 8%, informa Odálio Girão.

Nos supermercados e mercadinhos, a redução nos preços deve levar algumas semanas para ser sentida.