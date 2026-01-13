Abertura de empresas no Ceará bate recorde e salta 27% em 2025

Balanço da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) aponta que o Ceará registrou a abertura de 142 mil novas empresas em 2025. O número é o maior da história e representa expansão de 27% no comparativo com o exercício de 2024.

Conforme a Jucec, dentro dessa estatística recorde, chama atenção o salto em categorias que exigem maior musculatura jurídica e contábil. Enquanto o número de Microempreendedores Individuais (MEIs) apresentou crescimento de 18,98%, as empresas que não se enquadram nesse regime (ME, EPP e Normal) tiveram uma alta de 52,54%.

Neste grupo, as Microempresas (ME) foram preponderantes. O Ceará saltou de 23.429 MEs abertas em 2024 para 34.266 em 2025, um incremento de 46%.

Empreendedorismo estruturado

"O fato de o crescimento sem MEI ser quase o triplo do crescimento do MEI prova que o empreendedorismo de necessidade, típico do MEI, está dando lugar a um empreendedorismo de oportunidade e estruturado, próprio da Microempresa", analisa o presidente da Jucec, Eduardo Jereissati.

Ele comenta ainda que a migração para o porte de Microempresa (ME) pode ser influenciada pela defasagem do teto do MEI e pela preparação para a Reforma Tributária.

"Com as novas regras, empresas que optam pelo regime de ME tornam-se parceiras mais atrativas em cadeias de suprimentos e na prestação de serviços para outras empresas (B2B)”, analisa.

Do total de novos negócios, o setor de Serviços lidera com folga, representando 68,99% do total (98.082 empresas). O Comércio responde por 24,35% (34.611) e a Indústria por 6,66% (9.470).