À venda, Siará Hall apresenta sinais de abandono anos após fechamento

Lá se vão mais de 8 anos desde o encerramento das atividades do Siará Hall, casa de shows que abrigou momentos icônicos na noite de Fortaleza. De lá para cá, nada foi feito com o imóvel, que apresenta sinais de abandono.

Esta Coluna recebeu denúncias e reclamações de moradores daquele entorno, uma região cujo metro quadrado está entre os mais valorizados da cidade.

As queixas apontam que a deterioração do local, na Avenida Washington Soares, tem ampliado a sensação de insegurança na área e afastado pedestres, o que destoa da forte vibração comercial das redondezas. A fachada do imóvel apresenta aspecto degradado, com diversas avarias e sujeira.

O imóvel é situado em área nobre da cidade, em um dos corredores mais efervescentes da Capital, onde estão instalados grandes empreendimentos.

Fontes do mercado imobiliário informaram, sob anonimato, que a família Ary, proprietária do ativo, tenta negociar o imóvel. A pedida é R$ 70 milhões, dizem fontes familiarizados com o assunto. A Coluna não conseguiu contato com os proprietários. O espaço segue aberto.

Inaugurado em 2005, o Siará Hall funcionou por 12 anos, encerrando as atividades em 2017. À época, o imóvel foi vendido pela família Bayde, que atua em diversos ramos de negócios.

O espaço recebeu shows icônicos, como da lenda Chuck Berry, Billy Paul, A-ha e Titãs.

