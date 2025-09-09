99 expande para Fortaleza programa que reduz custos com combustíveis

A 99 expandiu para Fortaleza a atuação do Rota99, seu programa de benefícios para motociclistas, já presente em diversas cidades brasileiras. Os motociclistas parceiros de Fortaleza passarão a ter acesso a incentivos que reduzem custos operacionais.

Segundo a empresa, os condutores inscritos no programa têm a possibilidade de avançar entre 4 fases, conforme rodam pela plataforma e acumulam pontos, e podem utilizar descontos em combustíveis por meio do 99Abastece, que pode render uma economia de até mil reais por mês em combustível. A 99 calcula que a iniciativa já gerou R$ 100 milhões em redução de gastos desde 2023.

Para participar, o motociclista precisa atender a critérios de cada categoria, como boa avaliação, boas práticas de segurança e taxa de finalização

“A expansão também faz parte do movimento de construir um ecossistema robusto de vantagens para os motoristas e impactar positivamente na jornada deles com a 99”, afirma Fabrício Ribeiro, diretor de Operações da 99.