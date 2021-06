Plenitude é experimentar conscientemente cada momento

Diante de tantas demandas no dia a dia, nos habituamos a correr a todo instante. De forma automática, ao acordar, nos levantamos, na maioria das vezes assustados com o som do despertador. Vamos para o banheiro já pensando preocupados nas atividades e compromissos que teremos ao longo do dia que tá só começando.

Já ouvi partilhas sobre sair do banho com a dúvida se passou ou não o sabonete, ou o condicionador, por estar pensando no passado ou futuro.

E quanto ao comer, é tão apressado que não mastiga, não degusta o que come. Tanto faz se a comida é saudável, se é a comida preferida. É apenas cumprindo o ritual, sem presença emocional e mental, não aproveitando as companhias desse momento.

Se vai para o trabalho, sai de um ponto A para um ponto B, tão absorto no labirinto de pensamentos diversos, que ao chegar no destino se pergunta (quando pergunta), como chegou até ali, por não lembrar do percurso. E não estou dizendo que a pessoa bebeu ou ingeriu algo que afeta a consciência.

Estando debaixo do mesmo teto, sentado no mesmo sofá ou deitado na mesma na cama, não necessariamente estão juntos. Sem interação, cada um pode estar em mundo diferente, inclusive com outras “companhias”, não só pelos aplicativos, mas principalmente nos pensamentos.

O automatismo empobrece a vida, os indivíduos e os relacionamentos. Caminhamos feito zumbis sem consciência de nossas escolhas inconscientes.

Faz-se necessário trazer a mente para o presente, para o aqui e agora. Onde o seu corpo está. Eu chamo de vivência plena, que é a experimentação consciente de cada momento.

Comece ao acordar, não se levantando de uma vez. Sente-se na cama, na rede, ou onde você dormiu. Respire lenta e profundamente e vá abrindo os olhos para o dia, para vida, com gratidão, e quem sabe com uma oração. Em seguida, tente deixar o foco dos seus pensamentos naquilo que está fazendo, identificando o sentir das sensações. Quer seja na sua higienização, na alimentação, no contato com as pessoas a sua volta, em tudo que estiver fazendo.

Evite pegar logo cedo o celular e ficar prisioneiro do whatsapp ou do instagram, ou de qualquer outro aplicativo. Se não tiver algo urgente, experimente marcar um ponto futuro, uma hora para ver. Na maioria das vezes, não terá perdido nada importante, decisivo para sua vida que não possa esperar.

Fique atento a si, aos outros e o que está acontecendo a sua volta. Se realmente tiver que correr, corra, mas consciente que precisa. E logo que possa, diminua o ritmo. Se perceber que está correndo sem necessidade, pare, respire e se aproprie de que pode escolher não seguir assim.

Fique atento para não cair na armadilha de fazer várias coisas ao mesmo tempo.

Ao tomar o banho, curta esse momento da água tocando seu corpo. Ao comer, dedique-se somente a sentir o sabor dos alimentos. Ao caminhar, ou dirigir, observe e veja como está o caminho.

Abandone as telas meia hora antes de dormir. Se puder, tome um bom banho. Faça uma revisão do seu dia. Tire as lições necessárias para aprender e crescer. Se couber no seu modo de ser, faça uma prece. Assim procedendo terá um sono mais tranquilo e restaurador.

Valorize os momentos que passa com quem quer bem, seja mais inteiro.

A meditação é um recurso poderoso para aquietar a mente trazendo inúmeros benefícios, comprovados pela ciência. Existem diversas formas de fazê-la, vale a pena experimentar. Diz-se que quando rezamos, falamos para Deus. E quando meditamos, ouvimos Deus.

Paz e bem!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.