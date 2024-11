Vozão sob pressão. Calma, Ceará!

A bela vitória (0 x 4) do Sport sobre a Ponte Preta, em pleno Estádio Moisés Lucarelli, além de colocar o time pernambucano novamente no G-4, transferiu para o Ceará toda a carga de pressão diante do América-MG. Para seguir dependendo apenas de si, o alvinegro terá de ganhar.

Em situações assim, a equipe submetida a uma pressão extrema costuma sentir o golpe. Então, é necessário ter força mental para não quedar diante das circunstâncias. Antes de qualquer preocupação com qualidade técnica do jogo, a calma terá de ser a maior aliada do Ceará.

A qualidade é a calma. O modelo tático é a calma. A estratégia é a calma. Não cair na provocação do adversário. Evitar todo tipo de irritação. Creio que somente a serenidade permitirá ao Vozão o desenvolvimento ações adequadas à superação de todas as dificuldades.

Hoje, o maior adversário do Ceará não é o América nem o Sport. O maior adversário do Ceará poderá ser a afobação, caso não seja devidamente contida. Calma, Ceará! Calma!

Exemplo

O exemplo a ser seguido pelo Ceará está exatamente no que o Sport fez em Campinas. O time pernambucano estava sob pressão. Não poderia sequer empatar para não dar chances maiores ao Ceará. O Sport, sem afobação, sem desespero, foi construindo gradualmente a vitória. E a transformou numa sonora goleada.

Comando

Hoje, diante de um público total estimado em 60 mil torcedores no Castelão, caberá ao Ceará manter as rédeas da partida. É assumir o controle desde o início como dono da banca que realmente é. Mas cuidado para não confundir isso com soberba. Se menosprezar o adversário, poderá ter problemas.

Adversário

O América-MG está no limpo: nem sobe, nem desce (9º, 55 pontos). Vem apenas cumprir tabela. Mas, no futebol, há as malas invisíveis. Malas que ninguém vê, mas dizem que existem. Malas que incentivam, quando a equipe não tem mais condições de classificação, mas pode favorecer a um terceiro, o incentivador.

Bruxas

Já disse e repito: as malas no futebol são como as bruxas: “'No creo en brujas, pero que las hay, las hay”. Não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. Há até uma polêmica. A mala para o time ganhar é aceita e compreendida. A mala para o time amolecer é ilegal, configurando corrupção ativa.

Conclusão