Vasco da Gama: a dignidade em jogo

Perder no futebol faz parte. É normal. Mas há momentos em que os seguidos fracassos destroem a reputação de uma equipe. Há anos, o Vasco da Gama, quatro vezes campeão brasileiro, vem despencando. São rebaixamentos e desenganos. Nem a SAF deu certo.

Pior de tudo foi a humilhação aplicada pelo Flamengo (6 x 1). Não consigo acreditar que este Vasco é o mesmo que Ademir Queixada fez campeão. Não consigo vê-lo como o Vasco de Bellini, capitão do Brasil no primeiro título mundial na Suécia. O Vasco de Vavá e Orlando, igualmente campeões mundiais de 1958. O Vasco de Roberto Dinamite, glorioso e imortal.

Há um limite entre a derrota aceitável e a derrota indecorosa. A goleada sofrida diante do Flamengo reduziu o Vasco a escombros. Virou entulho de galhofas e pilhérias. Ridicularizado. Não dá mais para suportar a incompetência instalada na Colina.

Está na hora de banir os responsáveis por tantos constrangimentos. O Vasco pode perder tudo, menos a dignidade. Se não reagir agora, estará fadado à extinção. Quem perde a honra perde a razão de existir. Não deixem que São Januário se transforme na sepultura daquele que foi um dos mais gloriosos times do Brasil.

Lágrimas

Moisés chorou. Motivo: perdeu três gols diante do Athletico. Perdeu a oportunidade de novamente sair como herói, tal o fez na passagem pela Arena Pernambuco, diante do Sport. Nestes meus quase 59 anos de profissão, nunca tinha visto isso. Vi jogadores chorando após as grandes conquistas. Nunca, porém, pelos gols perdidos. Moisés é mesmo diferente.

Defesa

A cada dia vejo em crescimento a extraordinária fase pela qual passa o goleiro João Ricardo. Na vitória minguada sobre o Athletico-PR, além de notáveis defesas, João Ricardo fez uma especial, só conseguida por quem está com os reflexos altamente apurados. Havia uma multidão de jogadores na frente dele. Mas João defendeu de forma espetacular.

Show

Torço muito pelo sucesso do atacante cearense, Everton Sousa Soares, o Cebolinha, do Flamengo. O Cebolinha, de Maracanaú. É liso, arisco, driblador de primeira. Levou pânico à defesa do Vasco da Gama, quer entrando pela esquerda, quer entrando pela direita. A meu juízo, Cebolinha deveria ter sido convocado por Dorival Júnior para a Copa América.

Número de jogos

O Ceará encostou de vez no G-4. Entrou e saiu. Mas está coladinho. Ótimo. As esperanças cresceram sobremaneira depois da vitória sobre o Coritiba. Mas é preciso ficar atento ao número de jogos dos adversários diretos. O Sport, por exemplo, tem 12 pontos, mas um jogo a menos. O Mirassol tem um jogo a menos, mas completa hoje diante do Guarani.

Terra e Mar

Fundado no dia 2 de junho de 1938, o Terra e Mar, do Mucuripe, completou 86 anos. É o maior celeiro de craques de Fortaleza. Por lá passaram Salvador, Magela, Claudemir, Jandir, Vareta, Gavillan, Valdomiro, Eudócio, Raimundinho e Expedido Chibata, dentre outros. Seu presidente, Dr. Geraldo de Sousa, vem fazendo de tudo para recuperar essa fábrica de craques. Parabéns!

