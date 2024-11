Série A e a nova responsabilidade alvinegra

A disputa da Série A exige um planejamento especial. O certame de alta performance difere das demais séries. O nível técnico é elevadíssimo e as despesas com contratações são estratosféricas. Se o time não fizer investimento pesado, pega o bonde de volta.

A nova realidade terá de ser vivida bem antes da competição. Portanto, a busca pelo aperfeiçoamento gradual já começará no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. Se assim for feito, a chance de o time chegar bem no Campeonato Brasileiro será viável.