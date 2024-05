Sérias dúvidas após a eliminação do Ceará

O principal objetivo do Ceará é voltar para a elite nacional. Desde quando foi rebaixado em 2022, o desejo maior da torcida é estar outra vez entre os 20 melhores times do Brasil. No ano passado, 2023, o Ceará falhou. Terminou longe do G-4. O Vozão foi apenas o 11º, com 50 pontos. Foram 14 pontos a menos do necessário para subir. O Atlético-GO, último do G-4, subiu com 64 pontos. Agora, a situação ainda está embaçada. Os temores são ampliados a cada insucesso.

A eliminação sofrida pelo Ceará na Copa do Brasil mexeu com a cúpula. Foi como uma sirene que disparou. O time ainda não está à altura das condições exigidas para chegar ao G-4. O líder, Santos, com 15 pontos, já tem cinco vitórias. Abriu distância. Dá sinais de pujança. Agudo. Para cima. Sabe o que quer e como quer. O Ceará, pelo contrário, ainda oscila. Brilhou em Novo Horizonte ao ganhar do Novorizontino (0 x 3). Animou. No empate (0 x 0) com o Operário em Ponta Grossa, no Paraná, desanimou. Não consegue uma sequência de três vitórias consecutivas. Está tudo muito confuso. Resta esperar o jogo de amanhã diante da Chapecoense no Castelão.