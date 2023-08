Semifinal ao alcance do Fortaleza

No momento, o assunto mais importante no futebol cearense é a possível passagem do Fortaleza às semifinais da Copa Sul-Americana. É natural o clima de entusiasmo gerado a partir da vitória (1 x 3) tricolor diante do América no Estádio Independência em Belo Horizonte. A vantagem de poder perder por um gol de diferença é significativa. Além disso, a vitória (3 x 1) sobre o Coritiba, anteontem, no PV, a terceira consecutiva na Série A, também ampliou a confiança dos tricolores. Mas é preciso conter esse entusiasmo, não deixando que se transforme no traiçoeiro “já ganhou”.

A euforia deve permanecer nos limites da torcida. O mata-mata não admite antecipada comemoração, a não ser quando a diferença de gols no primeiro jogo seja uma goleada. Não se pode esquecer um detalhe importante: foi o América que quebrou a invencibilidade do Fortaleza este ano. Aconteceu na sétima rodada da Série A. Foi a primeira vitória do América, que, até então, não tinha vencido uma partida sequer. Breno e Felipe Azevedo marcaram os gols do América. Pochettino fez o gol do Leão. Serve de advertência relembrar essa vitória do América no dia 20 de maio. É um sinal de alerta para evitar surpresas.