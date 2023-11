Seleção Brasileira, Fenando Diniz e as Feras do Saldanha

Hoje, às 21 horas, no Estádio Metropolitano Barranquilla, a Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil é o terceiro, atrás da Argentina (1º) e do Uruguai (2º). Será o quinto jogo da Canarinho. Goleou a Bolívia (5 x 1), ganhou do Peru (0 x 1), empatou com a Venezuela (1 x 1) e perdeu do Uruguai (2 x 0). Analisando esses resultados, lembrei os bons tempos de João Saldanha. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970, no México, a Seleção Brasileira passou por cima de todo mundo.

Sob o comando do técnico João Saldanha, o Brasil jogou seis partidas e venceu as seis, inclusive aplicando várias goleadas: 2 a 0 na Colômbia em Bogotá, 5 a 0 na Venezuela em Caracas e 3 a 0 no Paraguai em Assunção. Nos jogos de volta, goleou a Colômbia por 6 a 2 no Maracanã, goleou a Venezuela por 6 a 0 no Maracanã e concluiu as eliminatórias, ganhando do Paraguai por 1 a 0 no Maracanã. Era o tempo das Feras do Saldanha, com Felix, Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias e Rildo; Piazza, Dirceu Lopes e Gérson; Jairzinho, Pelé e Tostão. Está explicado. Poucos meses antes da Copa, Saldanha foi demitido. Mas deixou a base para o tricampeonato no México.