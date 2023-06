Quem entende de futebol?

Nos campos de futebol há resultados que confundem até o mais experiente comentarista. E há também produções inesperadas que, quando o analista tenta entender, mais embaralham. Agora mesmo está aí: o Ceará, sob a desconfiança de sua torcida, foi à Goiânia. Aí surpreendeu o Atlético e aplicou uma goleada (0 x 3). O Fortaleza foi à Mérida, na Venezuela, na certeza de que venceria, pois o frágil Estudantes perdera aqui no jogo de ida pelo placar de 6 x 1. Seria, pois, o Leão chegar lá e tomar conta do jogo. Deu o contrário: o Estudiantes ganhou (1 x 0). Portanto, surpresa em Goiânia, surpresa em Mérida. Os resultados sepultaram todas as previsões. O Ceará, que supostamente teria dificuldade, não teve; o Fortaleza, que supostamente teria facilidade, não teve. Assim é o futebol. A imprevisibilidade faz parte. Alguns chamam isso de zebra. Nem sei a razão por que foram buscar esse animal nas savanas africanas, introduzindo-o como símbolo da derrota dos favoritos. Está aí, pois, um cenário de contrastes. Cenário que derrubou muitos apostadores. Agora é esperar o que vem. O Ceará, pela Série B, recebe o CRB no Castelão. O Fortaleza, pela Série A, no Engenhão, enfrentará o Botafogo, líder absoluto.

Faz parte

Vi muita gente detonando o Silvio Romero porque perdeu o pênalti que poderia ter mudado a favor do Fortaleza a história do jogo na cidade de Mérida. Entendo a insatisfação do torcedor. É normal. Mas perder pênalti faz parte da disputa. Grandes ídolos perderam pênaltis em jogos decisivos de Copa do Mundo. Nem por isso perderam a grandeza de suas vitoriosas carreiras.

Mais

De grão em grão, a galinha enche o papo. De gol em gol, o artilheiro se estabelece. Está boa a disputa entre Nicolas e Victor Gabriel pela condição de titular como centroavante do Ceará. Nos dois jogos recentes, Victor Gabriel deixou a sua marca de goleador. A marcação de gols sempre fará a diferença.

Sem explicação

O Fortaleza conseguiu quebrar a invencibilidade do poderoso Palmeiras. No Castelão, venceu (1 x 0) o jogo de volta pela Copa do Brasil. Assim, não há como entender a derrota do Leão para o Estudiantes de Mérida, na Venezuela. Só mesmo muito azar, principalmente quando tudo dá certo apenas para um lado só. Aconteceu.

Homônimas

Há a cidade de Mérida, na Venezuela, onde o Fortaleza jogou. Também há uma cidade chamada Mérida, no México. É a principal cidade da província de Yucatán. É a capital cultural mexicana. Há também uma cidade chamada Mérida, na Espanha. Em 1993, a Unesco a declarou Patrimônio da Humanidade.

O melhor e o líder

Há quase unanimidade entre os que apontam o Palmeiras como o melhor time do futebol brasileiro na atualidade. Tudo bem. Os números estão aí e as conquistas também. Mas quem lidera o Campeonato Brasileiro da Série A não é o Verdão. O líder é o Botafogo do Rio de Janeiro, que tem também o artilheiro da competição, Tiquinho Soares, com seis gols.