Os passos da esperança alvinegra

Hoje, na Ilha do Retiro, em Recife, um grande desafio para o Ceará. Se der vitória alvinegra, o Vozão voltará ao G-4. Por isso mesmo, a partida ganhou uma importância especial. É bem verdade que o Sport ainda tem um jogo a menos. Portanto, poderá retomar a posição, quando enfrentar o Operário no dia 16 de outubro.

Nos bastidores, o Sport trabalhou com eficiência junto à CBF: tirou o jogo, que seria na Arena Pernambuco, colocando-o na Ilha do Retiro, onde a influência de sua torcida será muito maior. Nesta reta final do Campeonato Brasileiro, vale tudo.

O Sport fez a parte que lhe cabia e mudou o local do jogo. Há seis jogos, o Sport não perde. Ganhou (3 x 2) do Ituano. Ganhou do Avaí (0 x 2). Ganhou do CRB (2 x 0). Empatou com o Goiás (1 x 1). Ganhou do Paysandu (0 x 1) e empatou com o Mirassol (0 x 0). Faturou 14 pontos nos últimos seis jogos. E ainda falta jogar com o Operário, válido pela 16ª. Que reação!

O Ceará tem alternado bons e maus momentos. Aliás, isso é um fato que também as outras equipes experimentam. O próprio Sport conseguiu perder para Brusque, vice lanterna da competição.

Oscilação

O Ceará tem feito uma campanha bastante irregular. Quando se pensa que engrenou, ele tropeça. Como venceu seus dois últimos jogos, a esperança é de que emplaque a terceira vitória consecutiva. São os passos necessários para manter a esperança de ascensão. A margem de erro está bastante reduzida.

Novo momento

O Botafogo abriu uma margem muito boa com relação ao Fortaleza. A derrota do Leão (3 x 1) em Porto Alegre trouxe desilusão com relação às possibilidades de título nacional para o Pici. Além disso, o próximo adversário do Botafogo é o Criciúma no Maracanã. Teoricamente, tudo favorável a mais uma vitória do Botafogo.

Adversário

O Fortaleza terá uma missão teoricamente mais difícil na próxima rodada. Enfrentará o Atlético Mineiro. A esperança tricolor reside no fato de sua campanha em casa, no Castelão, ser bastante positiva. A luta por uma vaga direta na Copa Libertadores é agora o objetivo mais plausível.

Título

Na reta final, há momentos que não podem ser desperdiçados. A grande chance do Fortaleza foi, quando estava na liderança, ter vencido o jogo diante do Botafogo. Ali foi o momento de definição, máxime porque ainda tinha um jogo a menos. Poderia então ter aberto uma margem segura. Não abriu;

Outra chance

O Fortaleza também poderia ter retomado a liderança, quando enfrentou o Internacional, jogo atrasado. Novamente perdeu. Assim, foram desperdiçadas as possibilidades de uma briga direta pelo título. Agora, apesar da derrota para o Grêmio, o Leão está matematicamente na luta pelo título, mas a produção não anima.