O troféu entre o Pici e Porangabuçu

Hoje, o saudosismo entra comigo em campo. Na minha imaginação, jogadores do passado misturam-se aos do presente, unificando o que houve desde o primeiro clássico-rei até o presente momento. Viajo no tempo, mas repouso na realidade desta decisão de 2023. Mais uma vez, uma decisão tão imprevisível quanto todas as outras. Pouco importa saber quem está melhor. O clássico-rei decisivo tem sua própria e única história em cada edição. Hoje, por exemplo, o Fortaleza é apontado como o mais preparado para ser campeão. Concordo. É a opinião da maioria. Em campo, porém, a realidade poderá ser muito diferente. A graça está exatamente nisso. É a incerteza. É a dúvida.

Basta um vacilo para modificar o rumo das coisas. Não vou longe. No clássico-rei passado, o Fortaleza estava com a vantagem de dois gols de diferença. Entraria confortável no jogo de hoje, podendo até perder por um gol de diferença. Aí, num lance infeliz, aconteceu o pênalti a favor do Ceará. Danilo Barcelos converteu e novamente aproximou o Ceará na briga pelo título. São detalhes assim que, em poucos minutos, mostram como a sorte pode mudar de lado repentinamente. A sorte no futebol existe. E, claro, o azar também.

27 anos

Nos últimos 27 anos, o troféu de campeão cearense ou vai para o Pici ou vai para Porangabuçu. E não vejo a possibilidade de tão cedo outro destino acontecer. Os times do interior estão mais frágeis pelas dificuldades econômicas. E o terceiro time grande da Capital, o Ferroviário, não tem o suporte financeiro para entrar em igualdade com Fortaleza e Ceará.

Empate

Como o Fortaleza tem a vantagem do empate, é normal que o Ceará tenha de assumir riscos em busca da vitória. Assumir risco requer muito cuidado com a retaguarda. Time, que sobe, geralmente se expõe aos contra-ataques. E o Fortaleza tem jogadores de velocidade para explorar isso muito bem. Romarinho e Moisés, por exemplo, são armas perigosas em situações assim.

Diferença

Nas três vitórias do Ceará sobre o Fortaleza, quem teve excepcional papel foi o ponta-direita Erick. Mas, no jogo passado, não conseguiu reproduzir suas grandes atuações. Pelo contrário, ficou preso na marcação. É bom frisar que muito do potencial ofensivo do Ceará está concentrado nesse atleta. Diversificar será preciso, sob pena de nova frustração.

Olho nele

Na goleada do Fortaleza sobre o Palestino do Chile, o grande destaque foi o argentino Tomás Pochettino. Se ele entrar tão iluminado quanto o foi no jogo de quarta-feira passada, certamente criará muitos embaraços ao Ceará, principalmente na hora em que o alvinegro se expuser mais. O homem está rápido como uma flexa.

Incerteza sempre

O bom no futebol é não permitir antecipação de resultado. O Ceará está em desvantagem, mas a história tem mostrado que, não raro, time que joga pelo empate nem sempre mantém tal condição. É assim que o Ceará vai a campo. O Fortaleza está com a mão no troféu, que praticamente vai para a sala de conquistas do Leão. Mas a sala de Porangabuçu também o espera...

