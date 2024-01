O técnico estrangeiro que esnobou a Seleção Brasileira

Demorou mais de um ano para o senhor Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, entender que o seu preferido, o italiano Carlo Ancelotti, nunca quis nada com a Seleção Brasileira. Se quisesse, já no primeiro momento, de forma ostensiva, teria manifestado seu interesse. Nunca vi isso na minha vida de cronista esportivo, ou seja, a seleção mais vezes campeã do mundo, que seria motivo de orgulho para qualquer treinador, ficar mendigando a vinda do técnico italiano. Que humilhação! Finalmente, depois do papelão que fizeram com o técnico Fernando Diniz, agora anunciam o treinador oficial para dirigir a Canarinho até a Copa do Mundo de 2026. O ungido foi Dorival Júnior, ex-técnico do Fortaleza e ex-técnico do Ceará. Portanto, da Canarinho será o técnico que mais conhece o futebol cearense, pois aqui trabalhou nos dois rivais. Quero acreditar que ficou melhor assim: a Seleção Brasileira nas mãos de um brasileiro. Jamais seria contra a vinda de um técnico estrangeiro, desde que ele demonstrasse interesse e se sentisse honrado com o convite. Ancelotti só falava no Real Madrid. Não demonstrou nenhum apreço pela Seleção Brasileira. Vamos torcer para Dorival Júnior dar certo.

Quase

Dorival Júnior fez um ótimo trabalho no Ceará em 2022. Em 18 jogos, obteve 11 vitórias, quatro empates e três derrotas. O Vozão estava ganhando consistência e tudo levava a crer que, com Dorival, o time sairia do risco de rebaixamento. Quando tudo estava dando certo, o Flamengo contratou Dorival. Aí o Vozão não mais se encontrou e acabou rebaixado.

Trajetória

A passagem de Dorival Júnior pelo Fortaleza, em 2005, foi discreta. Ele estava em início de carreira. Tinha treinado apenas a Ferroviária e o Figueirense. Depois Criciúma, Avaí, Juventude, Sport, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético-MG, Inter, Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, Santos, São Paulo, Athletico-PR, Ceará, Flamengo, São Paulo e agora a Seleção Brasileira.

Imagem marcante

O Brasil segue de luto com a morte do ex-técnico e ex-jogador Zagallo, campeão do mundo nas duas funções. Agora a Alemanha de luto com a morte do ex-jogador e ex-técnico, Franz Beckenbauer, campeão do mundo nas duas funções. Ele teve momentos de glória, mas uma de suas imagens mais marcantes foi ele, com o braço na tipoia, enfrentando a Itália na semifinal da Copa de 1970.

Dinamite

O futebol está cheio de saudade. Ontem, 08 de janeiro, fez um ano da morte de Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama em todos os tempos. Roberto ainda é detentor do recorde de maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. Dificilmente tal recorde será quebrado. Roberto estabeleceu esse recorde de 1973 a 1988.

Sucesso e insucesso