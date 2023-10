O risco de rebaixamento na Série B

Faltam sete rodadas para o encerramento da Série B nacional. O Ceará é o 11º colocado, com 42 pontos. Interessante a curiosidade: o Vozão está a 12 pontos do último time do G-4, o Guarani-SP, que tem 54 pontos. E, por pura coincidência, está também a 12 pontos do primeiro time da zona baixa, a Chapecoense, que tem 30 pontos. Após as a três recentes derrotas consecutivas, observei que alguns torcedores já não olham mais para o andar de cima, mas para a turma que está atrás. É natural uma reação assim. A meu juízo, a margem do Ceará é segura com relação à possibilidade de rebaixamento.

Em 2022, o CSA caiu com 42 pontos. Em 2021, o Clube do Remo caiu com 43 pontos. Em 2020, o Figueirense caiu com 39 pontos. Em 2019, o Londrina caiu com 39 pontos. Pelos números, o Ceará abriu boa margem e pode administrar a situação, visando a evitar um vexame na reta final. Se ficou difícil subir para a Série A, pela mesma linha de raciocínio, também ficou difícil cair para a Série C. Quero acreditar que, desde já, o alto comando alvinegro deve pensar seriamente no planejamento para 2024. Terá de rever conceitos e não repetir os gravíssimos erros cometidos na atual temporada.