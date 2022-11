O rebaixamento do Ceará começou em Iguatu

Falta de aviso não foi. Em fevereiro, nas quartas de final do Campeonato Cearense deste ano, o Ceará perdeu para o Iguatu no tempo normal (1 x 0) e depois foi eliminado nas cobranças de pênalti. Ficou evidente que algo estava errado em Porangabuçu. Deixaram passar. Minimizaram o problema. Um mês depois, em março, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o CRB, dentro do Castelão, também nas cobranças de pênalti, eliminou o Ceará. Foi o segundo aviso. Também deixaram passar. Voltaram a minimizar o problema. Em julho, pela Copa do Brasil, o Fortaleza voltou a eliminar o Ceará, tal como fizera no ano anterior. Foi o terceiro aviso. Em agosto, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo, também nas cobranças de pênalti, eliminou o Ceará. Foi o quarto aviso. Deixaram passar. Mais uma vez, minimizaram o problema. O alto comando alvinegro foi incompetente porque não soube fazer as devidas correções de rumo. Admitiu a sequência de eliminações como algo normal. Não percebeu as nuvens escuras que indicavam tempestades próximas. O time foi afundando, jogo após jogo, ante o olhar inerte e apático de uma diretoria pusilânime.

Série B

Não adianta mais ficar choramingando pela queda. Cabe ao Ceará reformular os planos. Prioridade no setor responsável pelas contratações. As realizadas foram de uma ineficiência muito grande. Parece que foram feitas por amadores do futebol, decidindo em mesa de bar. Observem que as dificuldades agora serão maiores, pois nem todo atleta aceita jogar em time da Série B.

Revoltante

Sei que o Clebão tem limitações, mas não é ruim como dizem. Há má vontade contra ele e eu provo. Quase o lincharam porque perdeu um gol diante do Fluminense e logo depois foi expulso. Sim, e o Mendoza diante do Avaí? Mendoza fez muito pior que o Clebão. Mendoza perdeu chances de ouro, perdeu pênalti e perdeu a vergonha. Se fosse o Clebão, teriam caído de pau contra ele.

Viável

É boa a possibilidade de o Fortaleza voltar a disputar a Libertadores. Se conseguir, será o segundo ano consecutivo do Leão na maior competição das Américas. Para quem viu o Leão na lanterna e tido como rebaixado, o saldo de qualidade foi extraordinário. Em verdade em verdade vos digo: o Fortaleza é além da imaginação. Sempre repito essa frase nos feitos notáveis do Leão.

O goleiro e a história

Sou fã do goleiro Marcelo Boeck. Além de profissional exemplar, um ser humano muito digno. Soube ser titular, ser reserva e até não ser escalado. Tudo com muita decência. Jamais reclamou. O bom cabrito não berra. Fez parte do elenco do Internacional, campeão mundial de clubes em 2006 no Japão. Um nome da maior respeitabilidade.