O que fazer quando as projeções falham

O Fortaleza apenas empatou com o Bahia (0 x 0) no Castelão. Há alguns anos, seria normal. Hoje, não é bem assim. O Leão, em casa, não admite perder pontos para os chamados times médios. As projeções são feitas com vitórias do Fortaleza sobre Bragantino, Bahia, Cuiabá, Goiás, América-MG, Athletico-PR e Coritiba, quando os jogos forem no Castelão. Portanto, o empate com o Bahia furou o que estava projetado. É claro que o Bahia merece respeito. É o mais vitorioso time do Nordeste. Da região é o único que conquistou um título nacional da Série A, além do título de campeão da primeira Taça Brasil, competição reconhecida pela CBF como Campeonato Brasileiro da época.

Mesmo assim, com a ascensão que teve o Fortaleza nos últimos anos, a projeção sempre é feita como se certos fossem os três pontos diante dos times médios, quando o Leão for o dono do mando de campo. O que fazer, então, quando o prognóstico não for confirmado? Resposta simples: terá de buscar lá fora os pontos desperdiçados em casa. Outra providência: aperfeiçoar a rotatividade do elenco. Restou provado que o desgaste diante do Palmeiras não permitiu o mesmo ímpeto diante dos baianos. Mote para reflexão.

Fila

O próximo time médio no caminho do Fortaleza, no Castelão, será o Athletico-PR, dia 9 de julho, pela 14ª rodada da Série A nacional. Uma semana depois, no dia 16 de julho, o adversário será o Cuiabá, também no Castelão pela 15ª rodada. Depois será a vez do Bragantino, no dia 30 de julho, no Castelão, pela 17ª rodada. Jogos contados como vitória certa para o Leão.

Conjecturas

Da mesma forma, as projeções apontam como resultado esperado um empate ou derrota diante dos chamados times grandes, quando os jogos forem na casa dos adversários. É muito comum, nesses confrontos, a possibilidade maior de vitória dos chamados grandes. Mas, ultimamente, não raro, as projeções também furam. Ainda bem.

Esperança

A vitória do Ceará sobre a Chapecoense (2 x 0) fez o Vozão ter chance de chegar ao G-4 em duas rodadas. Se não houver um curto como aconteceu diante do Novorizontino, o Ceará poderá trabalhar positivamente em Goiânia no confronto com o Atlético-GO e, depois, no Castelão diante do CRB. O Atlético-GO está logo atrás do Ceará. O CRB está na zona maldita. As chances são boas.

Disputa

Vejam a disputa pela condição de titular no ataque do Ceará. No jogo passado, Nicolas passou batido. Victor Gabriel entrou no lugar de Nicolas e fez o gol que consolidou a vitória do Ceará. Quem será o titular no próximo jogo. Entendo que deve ser priorizada a estratégia, de acordo com o adversário. Então, entrará quem tiver característica mais adequada. A disputa deve ser sadia e leal.

Opção

A rigor, o mais comum é o titular ser definido pela sua importância como artilheiro regular e constante. Geralmente, o centroavante se escala pela quantidade de gols marcados. Quando, porém, há equilíbrio de gols marcados entre os concorrentes, cabe ao treinador examinar qual a melhor opção, dependendo do adversário. É o que deve predominar no Ceará, creio.