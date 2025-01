O pífio começo do Ferrão no Campeonato Cearense

Dizem que há coisas que só acontecem com o Ferroviário. Em outras palavras: o time coral pode ser protagonista de situações inusitadas, boas ou más, alegres ou tristes, utópicas ou verdadeiras. Seu início no certame estadual tem sido ruim. Não imaginei uma largada tão pífia.

A estreia coral na Copa do Nordeste, apesar da derrota para o favorito Sport, teve produção positiva. Perdeu o jogo no último minuto, mas deixou uma boa impressão. Esteve no mesmo nível do time pernambucano, integrante da Série A nacional. Mas ficou nisso.

As derrotas para o Horizonte e para o Ceará deixaram o Ferroviário numa posição desconfortável: lanterna do Grupo B. Em comentário anterior, eu havia colocado o Ferroviário como a terceira força na corrida pelo título, logo atrás dos eternos favoritos, Fortaleza e Ceará. Ledo engano.

Em campeonatos assim, tipo tiro curto, as chances de recuperação são muito reduzidas. A primeira fase, apenas com jogos de ida, se resume a cinco partidas. O Ferrão perdeu duas. Está no sufoco.

Adversário

O Floresta está bem na competição. É o segundo colocado do Grupo A. O experiente técnico Marcelo Chamusca, campeão cearense pelo Ceará e pelo Fortaleza, conseguiu dar ao Floresta um padrão consistente. Como a primeira fase é relâmpago, uma nova derrota do Ferrão o deixará numa situação desesperadora.

Ao vivo

A TV Diário transmitirá ao vivo, direto do Estádio Domingão em Horizonte, o jogo Floresta x Ferroviário. Os trabalhos de cobertura começarão às 18:50. O jogo terá início às 19 horas. Estarei no comando na transmissão, tendo nos comentários o jovem e competente profissional, Daniel Farias.

Exibição

Quando há uma goleada por 7 x 0, como a aplicada pelo Fortaleza no Cariri, costumo dizer que o time vencedor não jogou: na verdade, se exibiu. O Fortaleza fez uma soberba exibição. Quanto ao Cariri, apesar da humilhação, cabe fazer uma revisão sobre seus objetivos.

Marcas negativas

Na verdade, dói muito sofrer uma goleada assim, tão elevada (7 x 0). Até hoje não esqueci a goleada que a Alemanha aplicou no Brasil na Copa do Mundo de 2014 (1 x 7), em pleno Mineirão. Nos primeiros gols, eu pensei que era replay dado pela televisão. Aí caiu a ficha. E, junto com a ficha, a Canarinho também caiu.

Na garganta

Ainda hoje está presa na garganta dos vascaínos a goleada que o Flamengo aplicou no Vasco da Gama (1 x 6) em pleno Maracanã, no dia 02 de junho de 2024. É algo assim, sem explicação. Então, que o Cariri não se desintegre pelo que aconteceu. Saiba lutar pela recuperação. Vida que segue.