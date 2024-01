O inaceitável confronto entre as “organizadas”

O Campeonato Cearense de futebol começa sábado próximo. Mas, antes mesmo de a bola rolar em jogos oficiais, já se observa a preocupação das autoridades com relação aos possíveis confrontos entre as torcidas organizadas. Com um detalhe inacreditável: os confrontos entre as organizadas do mesmo time. Dá para entender? Eu não consigo. É tudo muito estranho. O normal é a união entre as torcidas do mesmo time. Se o ideal é fortalecer o apoio à equipe, mediante uma ação conjunta, não tem cabimento qualquer tipo de separação.

Mas é notória a divisão que provoca inexplicáveis desavenças entre os próprios alvinegros e entre os próprios tricolores. O setor de inteligência dos órgãos de segurança deve desde já monitorar as redes sociais, visando a se antecipar aos fatos. Agora há uma dupla preocupação. Antes era evitar a briga entre tricolores e alvinegros. Agora é tentar evitar a briga entre alvinegros e alvinegros e entre tricolores e tricolores. Eu não sei mais definir o que seja uma torcida organizada, nem seu papel no contexto. Na década de 1970, quando o desportista Valter Filgueiras fundou a “Morena”, primeira torcida organizada do Estado, os fins eram pacíficos. Hoje...